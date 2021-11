Patinage: meilleure danse rythmique de la saison pour Papadakis et Cizeron

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, quadruples champions du monde de danse sur glace en quête d'or olympique à Pékin (4-20 février), ont obtenu le meilleur score de la saison en danse rythmique pour leur premier Grand Prix depuis deux ans, à Turin (Italie) vendredi.

A trois mois des Jeux, Papadakis et Cizeron ont récolté 87,45 points sur la glace italienne, devant des tribunes très clairsemées. Ils ont devancé, de plus de deux points et demi, les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (84,79), vice-champions du monde 2021, et les Russes Alexandra Stepanova et Ivan Bukin (81,47).

Le meilleur score de cette saison olympique était jusque-là les 85,65 points obtenus par les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier il y a une semaine au Skate Canada, deuxième des six étapes du circuit du Grand Prix.

La danse libre est programmée samedi.

Après Turin, Papadakis et Cizeron, également vice-champions olympiques 2018 et quintuples champions d'Europe à 26 ans, participeront au Grand Prix de France les 19 et 20 novembre à Grenoble.