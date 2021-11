Jupiler Pro League - Troisième victoire de la saison pour OHL qui se défait d'Ostende à domicile

(Belga) Oud-Heverlee Louvain s'est imposé 1-0 contre Ostende sur son terrain vendredi soir pour le compte de la 14e journée de championnat. Le but salvateur a été inscrit sur coup-franc par Xavier Mercier à la 65e minute. Les Louvanistes enregistrent leur troisième succès de la saison. Ostende enchaîne un troisième revers consécutif.

Il y avait beaucoup de rythme dans ce match, mais pas beaucoup d'occasions de part et d'autre. À la 23e minute, on pensait assister au huitième assist de Xavier Mercier pour le troisième but de la saison de Özkacar qui trompait le portier ostendais d'une tête croisée au second poteau. Cependant, après trois minutes de vérification du VAR, le but était finalement annulé pour une position de hors-jeu. En fin de première période, Mercier déposait un nouveau ballon sur la tête de Mathieu Maertens dont la reprise était bien sortie par Guillaume Hubert (44e). Il fallait attendre la 58e minute pour avoir une occasion à se mettre sous la dent dans le second acte via une frappe lointaine du Kustboy Nick Batzner, sortie en corner par le portier d'OHL. Dans un une rencontre marquée par des imprécisions techniques, l'ouverture du score est venue d'un coup de pied arrêté. Le maître à jouer d'OHL, Xavier Mercier, inscrivait son deuxième but de la saison grâce à superbe coup-franc placé à la limite du rectangle (65e). Son envoi du droit contournait le mur et allait tromper Guillaume Hubert, impuissant. Louvain devait disputer les dernières minutes du match en infériorité numérique à la suite de l'exclusion de Mousa Al-Taamari qui recevait un second carton jaune pour simulation dans le rectangle (79e). Malgré une pression dans les arrêts de jeu, les Kustboys ne parvenaient pas à égaliser et manquaient de peu l'égalisation à la 96e, sauvée de la tête par Cenk Özkacar. Ils enregistraient une troisième défaite consécutive. Grâce à cette troisième victoire de la saison, OHL grimpe à la 12e place et revient à la hauteur de son adversaire du jour avec 17 points. (Belga)