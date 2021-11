"Je retourne à l'endroit qui m'a vu grandir": la lettre pleine d'émotion de Xavi pour son retour au FC Barcelone (photo)

Xavi Hernandez est officiellement de retour au FC Barcelone. Six ans après avoir quitté son club de toujours pour terminer tranquillement sa carrière au Qatar et y débuter sa nouvelle carrière de coach, l'emblématique numéro 6 est de retour chez lui.

Sur son compte Instagram, Xavi a adressé un message (écrit en catalan, en espagnol et en anglais) à l'attention de toute la sphère du FC Barcelone. L'ancien joueur parle de sa motivation à se battre "pour atteindre la place que nous méritons" et remercie "tous les fans" qui ont vu en lui l'homme providentiel pour redresser le club.

La lettre

"Chers Culers [surnoms des joueurs du FC Barcelone], je rentre à la maison.

Je retourne à l'endroit qui m'a vu grandir, je retourne au Club de ma VIE.

Je ne peux pas décrire avec des mots l'émotion que je ressens pour défendre ce blason qui est gravé dans mon cœur, pour ressentir à nouveau comment le Camp Nou vibre de l'intérieur et pour entendre à nouveau les acclamations d'encouragement de ces grands fans.

Je sais que je suis arrivé à un moment difficile, mais je fais face à ce défi avec la plus grande des espérances. Je vais travailler et me battre pour atteindre la place que nous méritons ensemble.

Merci FC Barcelone de m'avoir fait confiance ainsi qu'à tous les fans qui pensaient que je devais assumer ce rôle important.

L'HISTOIRE CONTINUE"