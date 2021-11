Tiki-taka et un but tout en maitrise: Antonio Conte a déjà transformé Tottenham (vidéo)

Les valises d'Antonio Conte sont à peine déballées que l'Italien a déjà imprégné sa touche à Tottenham. L'ancien coach de Chelsea et de l'Inter Milan a été nommé officiellement mardi à la tête des Spurs. Deux jours plus tard, il était sur le banc pour coacher son équipe lors du match d'Europa League contre Vitesse Arnhem (3-2).

En deux jours, Antonio Conte a visiblement su faire passer son message aux joueurs qui ont paru métamorphosés par rapport aux semaines précédentes en proposant un jeu séduisant et de qualité.

La preuve avec cette séquence de jeu qui amène le but du 2-0 de Lucas Moura. Une succession de 11 passes pour faire courir l'adversaire et ouvrir des espaces qui permettent aux attaquants de plonger à deux dans le dos de la défense et se présenter seuls face au gardien qui n'avait aucune chance de s'en sortir.