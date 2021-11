Robert Lewandowski marque son 60e but de l'année 2021

Robert Lewandowski est en feu ces dernières années. Le Polonais a inscrit ce samedi le but de la victoire 2-1 contre Fribourg en championnat.

C'est le 13e but de l'ancien joueur de Dortmund cette saison, en 11 matchs. Si on prend ses chiffres toutes compétitions confondues, Lewandowski a planté 23 roses en seulement 17 matchs (dont 8 buts/4 matchs de Ligue des Champions) cette saison.

Des chiffres ahurissant qui sont dans la continuité de la saison dernière où l'attaquant a fini meilleur buteur de Bundesliga (41 buts) en battant le record du légendaire Gerd Müller (40 buts).

La saison dernière toujours, Lewandowski a 'scoré' à 48 reprises en seulement 40 matchs disputés, toutes compétitions confondues.

Au niveau des récompenses individuelles, souvent distribuées en fin d'année civile, le buteur polonais a reçu le "Fifa The Best", désignant le meilleur joueur du monde ainsi que le trophée du meilleur joueur européen. Seul le Ballon d'Or lui a échappé et pour cause, la récompense individuelle la plus prestigieuse du football n'a pas été décernée en raison de l'année très particulière liée au Covid.

Cette année encore, Robert Lewandowski fait partie des favoris pour remporter le Ballon d'Or. Ses 60 buts marqués dans cette année 2021 pourraient bien l'aider à repartir chez lui le 29 novembre avec le trophée décerné par le magazine France Football.