Ligue des Champions de cyclisme sur piste - Jules Hesters dans le top 10 du scratch à Majorque

(Belga) Jules Hesters a terminé à la 8e place du scratch de la première des cinq manches de la Ligue des Champions de cyclisme sur piste à Majorque en Espagne samedi.

Hesters s'est classé huitième du scratch remporté par le Néo-Zélandais Corbin Strong devant le Britannique Rhys Britton et le Portugais Iuri Leitao. Tuur Dens s'est lui classé 13e. Dans la course à l'élimination, Dens et Hesters ont terminé respectivement 13e et 17e. Corbin Strong s'est aussi imposé devant l'Américain Gavin Hoover et l'Espagnol Sebastian Mora. La Ligue des Champions est une nouvelle compétition mise sur pied cette année par l'Union cycliste internationale (UCI) dans le but de redynamiser le cyclisme sur piste. La seconde manche est prévue le 27 novembre à Panevezys en Lituanie. (Belga)