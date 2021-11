Deux anciennes stars du football néerlandais entendues dans une affaire de drogue

Drik Kuyt et Wesley Sneijder vont aider la justice néerlandaise. Les deux hommes ont vécu une carrière incroyable, portant fièrement les couleurs des Oranje pendant de nombreuses années. Tous deux retraités ils ont récemment été entendus comme témoins, ces derniers jours, dans une affaire liée à un gros trafic de drogue.

En effet, la justice néerlandaise a, selon le Telegraaf, découvert des liens entre les deux joueurs et Piet S, un chef de gang qui organisait un vaste trafic de drogue. Mais Kuyt comme Sneijder seraient en réalité des victimes plus que des acteurs. Kuyt est soupçonné d'avoir joué des sommes importantes sur un site de pari, lequel était lié au gang. Dirk Kuyt a depuis confirmé les faits. "e me suis mis d'accord avec quelqu'un dans une station-service. J'ai pensé que c'était bien de le payer en liquide, pour pouvoir jouer de manière anonyme. Je ne jouais pas pour l'argent, mais j'aimais jouer", aurait-il précisé à la police.

Wesley Sneijder, lui, aurait eu des problèmes en refusant de payer ses dettes de jeu. Le gang l'aurait menacé, lui et sa famille, ce qui avait placé l'ancien joueur dans une position délicate. Piet S n'a pas encore été jugé.