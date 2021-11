Furieux, David De Gea s'en est pris au tunnel d'Old Trafford (vidéo)

David De Gea n'était pas content, à la pause, lors du derby de Manchester disputé hier. Le portier des Red Devils avait réalisé quelques belles parades, mais Manchester United se retrouvait tout de même mené 0-2 dès la pause. D'habitude très calme, l'Espagnol a alors passé ses nerfs sur le tunnel menant aux vestiaires.

Sur des images captées par des spectateurs, on voit l'Espagnol ruminer et parler seul. Il a ensuite frappé le tunnel de toutes ses forces avant de regagner le vestiaire. Manchester City n'a plus marqué ensuite mais remporte finalement le derby 0-2.