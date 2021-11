Le Français Febvre remporte la 1re manche du GP de Lombardie en MXGP, Gajser sanctionné

(Belga) Le Français Romain Febvre (Kawasaki) a remporté la première des deux manches du Grand Prix de Lombardie de motocross en MXGP, 17e et avant-dernière épreuve de la saison, dimanche à Matoue. Le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM) a pris la 2e place.

La mauvaise affaire a été réalisée par le Slovène Tim Gajser (Honda), le champion sortant, 3e sur la piste mais sanctionné de cinq places pour avoir quitté la piste et coupé au premier virage après un départ manqué. Il termine 8e. L'Italien Antonio Cairoli (KTM) a pris finalement cette 3e place après avoir laissé passer son équipier chez KTM, Herlings qui avait lui aussi eu du mal au départ, chutant ensuite, laissant filer Romain Febvre, mais revenant très vite aux avant-postes. L'Espagnol Ruben Fernandez (KTM) est 4e pour sa première course dans la catégorie reine. Dans un gros duel pour le titre, Romain Febvre (614 pts), Tim Gajser (613) et Jeffrey Herlings (611) étaient séparés par trois points au départ dimanche. Côté belge, Brent Van Doninck (Yamaha) a terminé 14e, Kevin Strijbos (Yamaha) 28e. Jeremy Van Horebeek (Beta) a été contraint à l'abandon dès le premier tour. La deuxième manche est prévue dans l'après-midi. (Belga)