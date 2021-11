Pedro Acosta sacré champion du monde en Moto3 à 17 ans

(Belga) L'Espagnol Pedro Acosta est devenu, à 17 ans, le deuxième plus jeune champion du monde de l'histoire, en catégorie Moto3, en remportant le Grand Prix Moto3 de l'Algarve au Portugal dimanche.

Révélation de l'année, débutant au niveau mondial, Acosta (KTM) a remporté six courses sur 17 cette saison. Il aurait pu être le plus jeune champion du monde en Italie il y a quinze jours mais n'a pas converti sa première balle de titre. Cette fois, il n'a pas laissé passer sa chance à Portimao, profitant de la chute de son dauphin, l'Italien Dennis Foggia, le seul qui pouvait encore le priver du titre. A 17 ans et 166 jours, il devient le deuxième plus jeune champion toutes catégories confondues derrière l'Italien Loris Capirossi, qui conserve son record obtenu en 1990... pour un jour seulement. Cela ne change évidemment rien au potentiel de Pedro Acosta, dont le début de saison tonitruant lui a ouvert la voie vers le sacre. Alors qu'il n'avait encore que 16 ans, il est devenu le plus jeune pilote à monter sur le podium de ses trois premiers Grands Prix. Deuxième au Qatar, il a ensuite gagné le GP de Doha, celui du Portugal et celui d'Espagne. "Il arrivera bientôt en MotoGP et lorsqu'il arrivera, s'il continue comme ça, il rendra les choses très difficiles" pour les autres, l'avait adoubé son compatriote Marc Marquez (Honda) en début de saison. Marquez détient lui le record du plus jeune champion en catégorie reine, à 20 ans. Depuis il est devenu six fois champion MotoGP. (Belga)