La boulette: Joel Embiid donne un coup de poing involontaire à un adversaire (vidéo)

Philadelphie a fait redescendre Chicago sur terre alors que Denver a battu Houston sur le fil lors des rencontres disputées samedi dans le championnat professionnel nord-américain de basket (NBA).

Philly ne réussit pas aux Bulls. La franchise de Chicago a essuyé sa deuxième défaite en trois jours contre les Sixers (114-105), de quoi assombrir son bon début de saison. Le feuilleton Ben Simmons, du nom du meneur allé à l'affrontement pour quitter Philadelphie, ne semble pas ébranler le moins du monde la franchise.

A Chicago, c'est Joel Embiid qui a pris ses responsabilités pour les Sixers, avec 30 points et 15 rebonds. Furkan Koremaz, entré en cours de match, le suit avec 25 points et une impressionnante réussite derrière la raquette: 7/9 tirs à trois points réussis. Zach LaVine (32 pts), meilleur scoreur de la rencontre, et DeMar DeRozan (25 pts), ont fait le job côté Bulls mais le reste de l'équipe n'a pas suivi.

Embiid a aussi été sanctionné pour un coup de poing totalement involontaire sur Lonzo Ball. Embiid avait perdu un ballon et, dans un élan de colère, a laissé traîné son poing sans voir qu'il allait atteindre le visage d'un adversaire.

De quoi propulser Philly (8 victoires, 2 défaites) seul en tête de la Conférence Est. Les Bulls, eux, rejoignent un quatuor à 6-3 entre la 3e et la 6 place.