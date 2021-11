Mené 2-0, le Standard ramène un point de Bruges

(Belga) Le Club Bruges, qui a mené 2-0, et le Standard se sont quitté sur un partage 2-2 dimanche après-midi au Stade Jan Breydel dans le cadre de la 14e journée du championnat de Belgique de football. Un match nul qui fait les affaires de l'Union Saint-Gilloise, leader avec désormais 4 points d'avance sur les Gazelles. Les Rouches sont 13e après leur 4e match nul de suite.

Après une première alerte sous la forme d'un tir de Vormer qui frôlait la transversale de Bodart (11e), les Blauw en zwart ouvraient le score au quart d'heure. Le gardien liégeois loupait sa sortie sur un centre de Van Den Brempt et le cuir rebondissait sur Dost avant de finir au fond des filets: 1-0 après validation par le VAR. Les Brugeois doublaient la mise à la 35e minute grâce à une superbe reprise des 16 mètres de De Ketelaere mais le suspense était relancé quatre minutes plus tard. Après que Bodart a empêché Dost de faire 3-0, les Rouches repartaient en contre. Cimirot donnait le ballon à Donnum, qui se jouait d'un Mignolet sorti loin de sa cage pour réduire le score à la 39e minute: 2-1, score à la mi-temps. Cimirot lançait de nouveau Donnum en début de seconde période. Mignolet sortait aux limites de son rectangle et accrochait le Norvégien. Après avoir visionné les images de la phase, l'arbitre sifflait penalty. Un penalty transformé par Dussenne qui ramenait l'égalité au marquoir à la 52e minute (2-2). Les troupes de Philippe Clement poussaient en fin de match, Bodart évitant le 3-2 sur un coup franc de Vanaken (86e) mais, malgré les 6 minutes de temps additionnel, ne parvenaient pas à retrouver le chemin des filets. A la suite de ce partage, le 4e en quatre matches depuis que Luka Elsner a pris la tête des Rouches, le Club de Bruges voit l'Union Saint-Gilloise creuser l'écart en haut du classement. Les Bruxellois, vainqueurs 4-0 de Charleroi samedi, sont leaders avec 31 points, devant les Brugeois, qui suivent à quatre longueurs. Les Blauw en zwart pourraient d'ailleurs être rejoints par l'Antwerp, qui reçoit Anderlecht à 18h30. Le Standard pointe quant à lui au 13e rang avec 17 unités. (Belga)