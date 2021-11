Le Néerlandais Lars van der Haar champion d'Europe de cyclocross, Hermans et Vanthourenhout 2e et 3e

(Belga) Le Néerlandais Lars van der Haar s'est offert un second titre de champion d'Europe de cyclocross dimanche après-midi au Col du Vam à Wijster, dans le nord des Pays-Bas.

Devant son public, le coureur néerlandais de 30 ans, champion d'Europe en 2015, s'est imposé en solitaire devant les Belges Quinten Hermans et Michael Vanthourenhout, 2e et 3e à 25 et 54 secondes. Quinten Hermans a placé une accélération dans le 5e tour pour se placer en tête, suivi par Lars van der Haar et Michael Vanthourenhout. Le Néerlandais lâchait le Belge à la fin du 6e tour et revenait à hauteur de Quinten Hermans dans le 9e tour, avant de prendre les commandes de la course. Lars van der Haar entamait le dernier tour de circuit avec 13 secondes d'avance sur Hermans, qui ne parvint plus à revenir le Néerlandais. Celui-ci succède à Eli Iserbyt, 12e dimanche, au palmarès de l'Euro. (Belga)