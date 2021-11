Remy Gardner remporte le Grand Prix de Portimao Moto2, Barry Baltus 20e

(Belga) L'Australien Remy Gardner (Kalex KTM Red Bull Ajo) a fait un grand pas vers le titre en Moto2 en remportant ce dimanche le Grand Prix de Portimao, au Portugal. Barry Baltus (NTS RW Racing GP) a terminé 20e.

Parti depuis la 26e position, le Warétois n'est pas parvenu à remonter aussi bien que lors des dernières courses. Remontant progressivement au fil des chutes, Baltus n'a pu faire mieux qu'une 20e position dans l'avant-dernier Grand Prix de la saison. Ayant réussi son pari pneumatique, avec une spécification plus dure, Remy Gardner a pris la mesure de son équipier et rival pour le titre, l'Espagnol Raul Fernandez, à 13 tours de l'arrivée pour s'imposer. Et par la même occasion faire la toute bonne opération au classement puisqu'il compte 23 points d'avance sur Fernandez à une manche du terme. Gardner n'aura besoin que de deux points dans la dernière course pour être sacré champion. La dernière manche aura lieu à Valence, en Espagne, le 14 novembre. (Belga)