MotoGP: Bagnaia s'impose en Algarve, Quartararo chute

L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), 2e du championnat de MotoGP, a remporté le Grand Prix de l'Algarve, avant-dernière course de l'année au Portugal, alors que le champion du monde Fabio Quartararo (Yamaha) a abandonné après une chute.

Bagnaia a devancé Joan Mir (Suzuki) et Jack Miller (Ducati) sur la ligne d'arrivée, non franchie par Quartararo qui est tombé en fin de course. C'est le tout premier abandon pour le Français cette saison, assuré de son premier titre de champion du monde depuis la course précédente en Italie.

Cette fois, "Pecco" Bagnaia est resté en selle: parti en pole position comme en Italie il y a quinze jours, il a tenu bon aux avant-postes pour remporter son troisième Grand Prix en cinq courses, son troisième cette saison également.

Le Grand Prix a été arrêté à deux tours de la fin en raison d'un accident, toutefois sans gravité, entre Iker Lecuona (KTM-Tech3) et Miguel Oliveira (KTM).

Parti 7e, Quartararo n'a jamais réussi à remonter et a fini par tomber au 20e tour sur 25 prévus. Heureusement pour le Français, il est assuré d'être champion du monde, à 22 ans seulement, depuis la chute de Bagnaia, son dernier rival pour le titre, à Misano.

"C'est vraiment frustrant, j'étais coincé. C'est une course où j'aurais pu m'amuser et au final ça a plus été un cauchemar qu'autre chose", a réagi Quartararo, qui n'avait pas d'explication à donner pour sa chute.

- Ducati champion des constructeurs -

Bien sûr c'est une fiction, mais s'il n'était pas tombé, Bagnaia serait encore en position de contrarier Quartararo à Valence la semaine prochaine. Le pilote confirme en tout cas qu'il sera un adversaire sérieux pour le titre en 2022 et permet à Ducati de remporter, comme en 2020, le titre chez les constructeurs.

L'autre Français Johann Zarco (Ducati-Pramac), 5e de la course et du championnat, a lui remporté le titre honorifique de meilleur pilote d'une écurie indépendante.

Sur les montagnes russes du circuit de Portimao et sous le soleil de l'Algarve, Quartararo a passé un week-end à l'opposé du Grand Prix du Portugal, qu'il a remporté ici-même en avril pour la troisième manche de l'année.

L'enjeu n'était pas le même certes, le titre désormais en poche, mais le Français, qui vise une sixième victoire cette saison pour finir en beauté, a été impuissant tant en qualification qu'en course.

C'est donc cette fois l'Italien de 24 ans qui s'est envolé sans encombre vers la victoire, même si Mir le talonnait lorsque le drapeau rouge a scellé l'issue du GP.

- Rossi, à un Grand Prix de la fin -

Si Alex Marquez (Honda-LCR) a fini 4e, c'est un autre Marquez que l'on attendait ce week-end: son frère Marc, sextuple champion du monde MotoGP et vainqueur des deux courses précédentes aux Amériques et en Italie.

L'Espagnol semblait retrouver son meilleur niveau après une très longue convalescence suite à une blessure en 2020, mais il a déclaré forfait en début de semaine par précaution, en raison d'une commotion cérébrale lors d'un entraînement tout-terrain.

Devant quelque 28.000 spectateurs, l'autre multiple champion du monde en activité, Valentino Rossi, a fini à la 13e place l'avant-dernier Grand Prix de sa riche carrière.

L'Italien aux neuf titres mondiaux, dont sept en catégorie reine, prendra sa retraite à 42 ans à Valence la semaine prochaine.

La fin d'une ère, et le début d'une autre, avec Quartararo en nouvel homme à battre. Sans oublier le prometteur Espagnol Pedro Acosta, sacré champion du monde en catégorie Moto3 dimanche au Portugal, à 17 ans seulement.