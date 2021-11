Les Belges à l'étranger - Januzaj marque et gagne avec la Sociedad, Origi buteur dans la défaite de Liverpool

(Belga) Dimanche soir, les joueurs de football belges ont évolué sur les terrains européens avec des fortunes diverses. Adnan Januzaj a réussi la meilleure performance de la soirée en inscrivant un but pour la Real Sociedad dans sa victoire contre Osasuna.

Dans le cadre de la 11e journée de Premier League, Liverpool s'est incliné en déplacement à West Ham, 3-2. En première mi-temps, les buts ont été inscrits par Alisson contre son camp (4e) et Alexander-Arnold (41e). Fornals (67e) puis Zouma (74e) ont donné une avance confortable à West Ham en deuxième période, avant que Divock Origi ne marque le dernier but de la rencontre (83e). Le Belge était monté à la 76e minute à la place de Diogo Jota. West Ham, désormais 3e, passe devant Liverpool, 4e, au classement. Avec 23 points, les Hammers devancent les Reds d'1 point. En Espagne, la Real Sociedad s'est imposée en déplacement à Osasuna, 0-2, grâce à des buts de Merino (72e) et Januzaj (82e). Le Belge, titulaire, a marqué le 2e but de son équipe sur pénalty avant d'être remplacé en fin de match, à la 87e minute. La Sociedad est provisoirement 1re au classement de la Liga en attendant les résultats des matchs en retard de ses poursuivants, alors qu'Osasuna est 7e. Naples a concédé le match nul à domicile, 1-1, contre l'Hellas Vérone. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Simeone (13e) et Di Lorenzo (18e). Dries Mertens, qui était sur le banc napolitain, est monté à la 86e minute à la place de Zambo Anguissa. Malgré ce résultat, Naples est en tête de la Serie A avec 32 points sur 36, en attendant le résultat du derby milanais de dimanche soir. Le Hellas Vérone est 10e avec 16 points. (Belga)