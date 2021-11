Ronaldo choqué, favoritisme, faiblesse tactique: les coulisses de la crise à Manchester United

Manchester United n'y arrive pas. Sixième de la Premier League, le club anglais peine à convaincre et sort de deux défaites humiliantes. Le Daily Mail révèle les coulisses de cette crise, qui pourrait coûter son poste à Ole Gunnar Solskjaer.

La crise se prolonge à Manchester United. Les Red Devils se sont à nouveau inclinés, ce weekend, face à Manchester City. Totalement dépassés, ils sont retombés dans des travers qui ont permis aux hommes de Pep Guardiola de contrôler le match pour s'imposer 0-2.

Selon le Daily Mail, cette défaite est celle de trop. La direction serait sous le choc après les deux défaites humiliantes, entre celle-ci et celle contre Liverpool, qui s'était promené en infligeant un 0-5 à Manchester United le 24 octobre. Les dirigeants sont désormais de plus en plus convaincus qu'un changement d'entraîneur s'impose, poussant Ole Gunnar Solskjaer vers la sortie.

Mais le journal va plus loin et révèle les coulisses de cette crise. En s'intéressant d'abord à Cristiano Ronaldo, qui serait surpris par le niveau de l'équipe depuis son retour. "Il savait que les choses avaient changé depuis son départ, mais la star portugaise est choquée de voir à quel point les standards ont diminué au club", lâche le journal anglais. "Sa frustration est visible et s'est encore dévoilée lors d'une faute cynique sur De Bruyne, qui lui a valu un carton jaune", poursuit le média.

Visiblement, le vestiaire mancunien désavoue les méthodes de Solskjaer. A l'image de Bruno Fernandes. "Fernandes fait partie des joueurs qui trouvent qu'ils ne reçoivent pas de plan suffisamment clair. D'autres pensent que trop de jeunes coachs sont en train d'apprendre le métier dans un trop grand club", peut-on lire dans le Daily Mail.

Il existe enfin un sentiment de favoritisme, qui s'exprimerait dans les choix de Solskjaer. "Il y a un sentiment de favoritisme envers plusieurs joueurs. Harry Maguire continue à être sélectionné malgré une baisse de forme catastrophique. Luke Shaw également. Alors que Van de Beek continue à être gelé sur le banc par un coach qui ignore aussi Jesse Lingard. Certains craignent aussi que Sancho ne stagne", affirme le journal.

La tension serait donc plus que palpable dans le vestiaire mancunien...