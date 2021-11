Le PSG furieux après le départ de Messi vers l'équipe nationale argentine

La tension est à son comble entre le PSG et l'équipe d'Argentine de football. En cause, la présence dans la liste de deux joueurs blessés, Lionel Messi et Leandro Paredes. Les deux hommes ont rejoint la sélection hier alors qu'ils n'ont pas encore repris le travail au PSG.

Une situation qui scandalise Leonardo, le directeur sportif du club parisien, qui ne comprend pas ce qu'il se passe. "Nous ne sommes pas d’accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n’est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation. Ce n’est pas logique, et ce type de situations mérite qu’on définisse un véritable règlement avec la Fifa", a-t-il déclaré dans Le Parisien.

Rappelons que Paredes, touché au quadriceps, est absent depuis un mois. Messi, lui, a manqué le match de ce weekend et devait initialement reprendre ses entrainements dans la semaine à Paris.