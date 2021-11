Lewis Hamilton tacle son coéquipier après la victoire de Verstappen

Lewis Hamilton voit le titre mondial s'éloigner en Formule 1. Max Verstappen compte 19 points d'avance après sa victoire au Mexique. Et pour le pilote britannique, la faute revient en partie à son coéquipier.

Le championnat du monde de F1 se rapproche de son dénouement, avec 4 courses encore à disputer. Max Verstappen prend l'initiative et dispose d'un matelas de 19 points sur Lewis Hamilton, qui s'est incliné face au Néerlandais ce dimanche au Mexique.

Le Britannique s'est fait surprendre au départ par un Verstappen toujours aussi incisif et n'a plus jamais revu la Red Bull. Cette défaite passe mal chez Hamilton, qui n'a pas hésité à s'interroger sur le départ de Bottas, son équipier, qui était en pole position. Il lui reproche une certaine passivité.

"J'ai protégé mon côté du circuit, pour que personne ne puisse nous dépasser. J'ai regardé dans mon rétroviseur pour juger de l'écart avec les Red Bull et je pensais que Bottas ferait la même chose. Mais il a laissé la porte ouverte pour Max", a lancé un Hamilton passablement énervé.

Et le patron de Mercedes, Toto Wolff, en a lui aussi rajouté une couche. "Ce genre de choses ne peut pas arriver. S'il avait roulé un peu plus à gauche, Verstappen n'aurait pas pu le dépasser. Là, il est resté planté", a déclaré l'Autrichien, lui aussi remonté sur cette perte de points. D'autant que Bottas est ensuite allé percuter un adversaire, ruinant sa course.

Le climat se tend donc chez Mercedes, qui a confirmé l'arrivée de George Russel et le départ de Bottas en 2022.