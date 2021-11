Qualifications Mondial 2022 - Paul Pogba blessé et forfait avec la France, remplacé par Jordan Veretout

(Belga) Le milieu de l'équipe de France Paul Pogba, "victime d'une lésion du quadriceps de la cuisse droite", doit déclarer forfait pour les prochains matches qualificatifs au Mondial 2022, a indiqué lundi la Fédération française de football, annonçant son remplacement par Jordan Veretout.

Le joueur de Manchester United s'est blessé en effectuant une frappe durant l'entraînement organisé à Clairefontaine lundi en fin d'après-midi. Il a quitté le terrain en boitant, raccompagné par le médecin de la sélection, ont constaté des journalistes de l'AFP. Confronté à ce forfait, Didier Deschamps a appelé en renfort le joueur de l'AS Rome Jordan Veretout, international (4 sélections) depuis septembre et également convoqué en octobre pour le 'Final Four' de la Ligue des Nations, remporté par les Bleus. La France reçoit le Kazakhstan samedi au Parc des princes à Paris, avec la possibilité de se qualifier pour le prochain Mondial au Qatar en cas de victoire, avant d'affronter la Finlande trois jours après à Helsinki. Les Bleus occupent la première place du groupe D avec 12 points, trois de plus que l'Ukraine, 2e avec un match de plus. (Belga)