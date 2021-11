Transat Jacques Vabre: des jumelles qui voient double

Nées il y a 30 ans à quelques secondes d'intervalle, les jumelles Jeanne et Julia Courtois aiment relever des défis. Depuis dimanche, elles traversent pour la première fois de leur vie l'Atlantique, embarquées dans le même bateau sur la course en double, la Transat Jacques Vabre.

"C’est une découverte de fous, on ne connaissait pas du tout le large, on n'avait jamais fait plus de deux nuits en mer avant notre qualification pour la Jacques Vabre. Et on a fait 14 jours!", lance à l'AFP Jeanne Courtois (Saint James - Biscuiterie de l'Abbaye).

Les soeurs, deux brunes au physique identique et pleines d'énergie, ont dû vite se mettre dans le bain de la navigation hauturière avec des galères dès les premières 24 heures de course. Leur bannette pour dormir a perforé leur ballast (réservoir d'eau)... Elles ont épongé, longtemps, et subi les zones sans vent qui jalonnent ce début de compétition et plombent le moral des marins.

Mais il en faut plus aux deux Brestoises pour se décourager, elles qui ont remporté un appel à candidatures dans le cadre de l'opération "Cap pour elle", lancé par la Transat Jacques Vabre et destinée à soutenir un projet 100% féminin pour la course en Class 40 (monocoque de 12 m).

L'opération a été menée de concert avec la commission féminine de la Fédération française de voile, une institution dont leur mère est vice-présidente.

"Elle nous a demandé si on connaissait des copines que ce projet intéresserait. Elle ne pensait pas du tout à nous parce que la course au large lui fait très peur! Il fallait être licencié dans un club de sport mais pas forcément en voile, avoir un passé de voileux mais pas forcément d’expérience. Et ça, c’est vraiment nous!", raconte Julia Courtois.

- Rodées aux situations extrêmes -

Toutes les deux ont fait de la voile petites, pour emboiter le pas à leur grande soeur Pauline. Surtout des supports olympiques. Et puis Julia a lâché pour se concentrer sur ses études d'ingénieur; Jeanne, aujourd'hui pharmacienne, a persévéré et tout arrêté en 2016.

Et les voilà de retour, ensemble.

"On se challenge l’une et l’autre depuis cinq ans sur des défis fous. Moi j’avais lancé le défi Finistèreman (3,8 km de nage en mer, 120 milles de voile, 180 km de vélo, 42 km de course à pied). C’est bien d’être deux pour ça, ça fait deux fois plus de projets à réaliser!", souligne Jeanne, qui habite à 500 mètres de Julia, bien évidemment "complètement par hasard"!

Les trentenaires ont vécu une course contre la montre pour être au départ, après que leur projet eut été retenu mi-mai, qui leur a apporté 40.000 euros (soit un tiers du budget global), le soutien des navigatrices Clarisse Crémer et Alexia Barrier, et les conseils d'un team manager, Anne Combier.

"C’était génial. On a appris des milliers de choses en très peu de temps. C’est hyper enrichissant, on a fait des rencontres de folie !", dit Jeanne, qui n'a pas une "relation extrêmement fusionnelle avec Julia comme on peut l'entendre".

"Mais être jumelles, c’est plutôt une force. Moi je suis contente parce que notre relation évolue aussi dans l’aventure, on connaît d’autres facettes de nous et y compris dans la difficulté", relève Julia.

"On a déjà vécu des situations extrêmes, on s’est déjà fait hélitreuillées en montagne, on avait pris un peu trop de risques. La course au large, ça ressemble à ça même si être en mer, ça nous a fait encore découvrir pas mal de choses sur nous", complète Jeanne.

Les jumelles, qui ont dans le viseur une saison complète en Class 40 puis la Route du Rhum 2022, pointaient mardi à la 34e position (sur 45 bateaux Class 40).