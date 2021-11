"Le staff technique a presque jeté l'éponge": un chroniqueur espagnol fait de nouvelles révélations sur la situation d'Eden Hazard

La saga d'Eden Hazard au Real Madrid se poursuit. Les rumeurs s'intensifient ces derniers jours sur un probable départ dès cet hiver ou cet été au plus tard pour le Diable qui n'a jamais réussi à s'imposer dans la capitale espagnole.

Pourtant, alors que son entraîneur répète en conférence de presse que le Belge s'entraîne bien et que la seule raison pour laquelle il ne joue pas c'est que d'autres joueurs lui sont préférés, un chroniqueur espagnol révèle une nouvelle information.

Selon Edu Aguirre, le "peu de temps de jeu [d'Hazard] est dû à sa passivité ainsi qu’à un manque de sérieux et de professionnalisme à l’entraînement", déclare-t-il sur le plateau de El Chiringuito. "Le staff technique a presque jeté l’éponge", ajoute-t-il en précisant que "c’est l’unique raison pour laquelle Ancelotti ne lui donne pas une seule minute de plus".