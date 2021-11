FIBA Europe Cup - Les Grecs d'Ionikos surprennent Anvers sur son parquet

(Belga) Les Grecs d'Ionikos se sont imposés mardi soir sur le parquet des Giants d'Anvers (87-90) pour le compte de la 5e journée en FIBA Europe Cup.

Malgré une grande réussite au périmètre (16 paniers à 3 points inscrits), Anvers n'a jamais été en mesure de ralentir Eugene German. Le meneur américain d'Ionikos a offert un récital, terminant la rencontre avec 37 points au compteur. Après une première mi-temps au coude à coude (45-45), ce sont pourtant les Anversois, dans le sillage d'Elvar Fridriksson (28 points dont 6x3), qui prenaient les commandes au milieu de troisième quart (62-47). Mais les visiteurs ne lâchaient rien et le bourreau German remettait son équipe dans la course avant d'offrir la victoire aux Grecs, au bout du suspense (87-90). Malgré cette défaite, Anvers reste provisoirement en tête de son groupe avec un bilan de 3 victoires pour 2 défaites. Suivent le Sporting Portugal (3-1), Ionikos (2-3) et Mons (1-3). Mercredi prochain, Anvers se déplacera à Mons pour le compte de la 6e journée en FIBA Europe Cup. Les deux meilleures équipes de chaque groupe, composé de quatre formations, seront qualifiées pour le deuxième tour de la compétition. (Belga)