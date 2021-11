La F1 a un nouveau plan: Londres prépare un circuit urbain pour un GP en ville (photo)

La Formule 1 continue de se chercher des initiatives nouvelles. Selon le Daily Mail, l'un des plans activés consiste à organiser un deuxième GP en Angleterre. Ce dernier se déroulerait près des Docks de Londres, en pleine ville.

L'Angleterre pourrait prochainement organiser deux GP de Formule 1. C'est du moins ce qu'explique le Daily Mail, qui dévoile un plan faisant de Londres la deuxième ville anglaise à accueillir la F1, après Silverstone, qui conserverait son épreuve considérée comme mythique dans le calendrier.

L'idée fait son chemin et a reçu le feu vert des autorités locales, qui ont demandé une étude de faisabilité avant de soumettre un projet finalisé à la direction de la F1, qui prendra la décision finale. Le tracé urbain serait situé à l'est de Londres, près des Royal Docks. Les organisateurs voudraient en profiter pour mettre cette zone à l'honneur, en recréant un attrait commercial et touristique. Le site ne serait accessible qu'en transports en commun pour en faire un événement favorisant la neutralité carbone.

Un immense complexe sportif serait alors créé sur place pour favoriser l'accès au sport aux Londoniens dans cette zone. Un projet colossal, donc, qui espère obtenir l'aval de la F1 dans les prochaines années.