Cet international anglais se fait retirer les dents de sagesse et propose des les vendre (vidéo)

Mason Mount a subi ces derniers jours une opération douloureuse, que vous êtes déjà nombreux à avoir connu: le retrait des dents de sagesse. Le joueur de 22 ans, sous contrat à Chelsea et international anglais, l'a dévoilé dans une vidéo postée sur Tik Tok.

Le joueur anglais semblait encore sous l'effet des produits d'anesthésie au moment de filmer la vidéo. "Je suis toujours aussi beau", "Si on me frappe, je ne sentirai rien", lance-t-il notamment à ceux qui l'accompagnent dans sa voiture. Avant de lancer une idée farfelue. "On devrait vendre mes dents pour la charité. Les gens payeraient beaucoup pour les avoir", déclare le joueur de Chelsea.

Reste à savoir ce qu'il en sera au final.