Des clubs anglais prêts à boycotter Newcastle après son rachat par les Saoudiens

Ce n'est pas une blague: des clubs de Premier League se seraient mis d'accord pour boycotter Newcastle lors du mercato d'hiver. Racheté par les Saoudiens, le club ne fait plus l'unanimité. Une ambition cachée derrière ce plan: pousser le club vers la relégation.

Newcastle est devenu le club le plus riche au monde après le rachat par un fonds d'investissement saoudien. Les Magpies entrent ainsi dans une autre dimension et s'attirent les foudres des autres clubs du pays, qui n'acceptent pas qu'un état investisse de cette façon dans un club. Et pour forcer le destin, ils sont prêts à tout.

En effet, le Telegraph nous raconte qu'une série de clubs anglais ont trouvé un accord pour mener des opérations contre le club dans les prochaines semaines. Ils vont en effet boycotter le club, refusant de vendre des joueurs afin de les affaiblir. Avec comme ambition et espoir qu'ils soient relégués en Championship la saison prochaine, alors qu'ils pointent à la 19ème place de la Premier League.

Newcastle devrait alors filer vers l'étranger. D'autres clubs seront sans doute vendeurs.