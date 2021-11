Masters WTA: Pliskova et Kontaveit débutent bien

La Tchèque Karolina Pliskova (tête de série N.3) et l'Estonienne Anett Kontaveit (N.8) ont parfaitement débuté le Masters WTA, en battant d'entrée de phase de groupes l'Espagnole Garbine Muguruza (N.6) et la Tchèque Barbora Krejcikova (N.2), mercredi à Guadalajara.

Pliskova a vaincu Muguruza 4-6, 6-2, 7-6 (8/6) au bout d'une lutte intense qui a duré 2h26 min et s'est terminé au jeu décisif, à la 4e balle de match.

Victorieuse de l'Espagnole pour la 9e fois en 11 confrontations, et pour la troisième fois consécutive au Masters, la Tchèque, demi-finaliste des trois dernières éditions, peut entrevoir une quatrième accession.

Plus tôt, Kontaveit s'était imposée 6-3, 6-4 aux dépens de Krejcikova.

L'Estonienne est arrivée en forme au Mexique puisqu'elle a remporté quatre tournois (Cleveland, Ostrava, Moscou et Cluj) en septembre et octobre. Et cet élan positif s'est confirmé face à la lauréate du dernier Roland-Garros, pour leur tout premier match dans un Masters.

Kontaveit a été la plus solide et régulière dans les échanges, Krejcikova commettant trois fois plus de fautes directes dans le premier set (18/6) dont deux doubles-fautes qui lui ont coûté son jeu de son service à 3-1.

Solide sur son engagement, l'Estonienne n'a au final offert aucune balle de break à la Tchèque et s'est imposée en 1h15 min. Sa 11e victoire d'affilée toutes compétitions confondues, meilleure série en cours de sa carrière. Elle en est même à 26 succès pour deux revers lors de ses sept derniers tournois de la saison.

Classement du groupe Teotihuacan: G P sets jeux

1. Anett Kontaveit (EST/N.8) 1 0 +2 +5

2. Karolina Pliskova (CZE/N.3) 1 0 +1 +3

3. Garbine Muguruza (ESP/N.6) 0 1 -1 -3

4. Barbora Krejcikova (CZE/N.2) 0 1 -2 -5

NB: les deux premières de chaque groupe qualifiées pour les demi-finales. Si deux joueuses sont à égalité, le résultat de leur confrontation directe les départage. Si trois joueuses sont à égalité, elles sont départagées au nombre total de sets gagnés/perdus, voire au nombre total de jeux gagnés/perdus.