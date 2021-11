WTA Finals - Karolina Pliskova prend la mesure de Garbine Muguruza : "Une victoire déjà importante"

(Belga) La Tchèque Karolina Pliskova, 4e mondiale et tête de série N.3, s'est imposée en trois sets - 4-6, 6-2, 7-6 (6) - et 2h26 de match contre l'Espagnole Garbine Muguruza (WTA 5/N.6) lors de la première journée du groupe Teotihuacan des WTA Finals, le Masters du circuit WTA de tennis joué sur surface dure et doté de 5 millions de dollars, mercredi à Zapopan (Guadalajara) au Mexique.

Ce 11e duel entre les deux anciennes N.1 mondiale a tourné, pour la 9e fois, en faveur de la droitière de Louny. Pliskova, demi-finaliste des trois dernières éditions, peut déjà entrevoir une quatrième accession grâce à ce succès important. "C'est vraiment crucial car on peut aborder la suite de manière plus relax", a déclaré la Tchèque de 29 ans après sa victoire. De son côté, l'Espagnole a concédé que ce revers était "douloureux". "La bataille a été rude et je pense que tout s'est joué à un point près dans ce jeu décisif du 3e set", a lancé Muguruza, l'autre joueuse ayant déjà participé à ce tournoi qui oppose les huit meilleures de la saison écoulée. En début de journée dans le premier match du groupe, l'Estonienne Anett Kontaveit (WTA 8/N.8) a créé la première surprise en battant la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 3/N. 2) en deux manches: 6-3 et 6-4 après 1h15 de jeu. L'autre groupe (A, Chichen Itza) réunit Aryna Sabalenka (Blr/WTA 2/N.1), Maria Sakkari (Grè/WTA 6/N.4), Iga Swiatek (Pol/WTA 9/N.5) et Paul Badosa (Esp/WTA 10/N.7). Elise Mertens, associée en double à la Taïwanaise Su-Wei Hsieh avec qui elle forme la tête de série N.3, entamera son tournoi jeudi contre la Chilienne Alexa Guarachi et l'Américaine Desirae Krawczyk (N.6). (Belga)