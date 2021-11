Le Turc Halil Umut Meler au sifflet de Belgique - Estonie

(Belga) La rencontre entre la Belgique et l'Estonie de samedi soir (20h45) au stade Roi Baudouin, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de football, sera arbitrée par le Turc Halil Umut Meler, a annoncé l'UEFA jeudi.

Halil Umut Meler, 35 ans, est arbitre FIFA depuis 2017. Cette saison, il a officié à sept reprises en Süper Lig turque ainsi que cinq fois sur la scène continentale, dont Salzbourg - Lille en Ligue des Champions. Il n'a jamais arbitré un match des Diables Rouges et a dirigé deux rencontres lors de ces éliminatoires : Serbie - Luxembourg et Saint-Marin - Andorre. La Belgique est en tête de son groupe E avec 16 points (6 matchs), cinq de plus que la République tchèque (7 matchs) et le pays de Galles (6 matchs). Viennent ensuite l'Estonie (4 points/6 matchs) et la Biélorussie (3 points/7 matchs). Les Diables Rouges sont assurés de finir à l'une des deux premières places. Une victoire contre l'Estonie ou un faux pas du pays de Galles, seule équipe qui peut encore les dépasser, contre la Biélorussie les enverront directement au Qatar, pour une 14e participation belge à un Mondial de football.