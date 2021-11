Le Suisse Mauro Schmid, vainqueur d'étape sur le Giro, rejoint Deceuninck-Quick Step

(Belga) Mauro Schmid est le nouveau loup de la meute Deceuninck-Quick Step. Le Suisse de 21 ans, vainqueur d'une étape sur le dernier Tour d'Italie, a paraphé un contrat de deux ans en faveur de la formation cycliste WorldTour belge.

Schmid s'est révélé sur les routes du dernier Giro en enlevant la fameuse étape entre Pérouse et Montalcino lors de laquelle le peloton a emprunté les routes non-asphaltées qui ont fait la renommée des Strade Bianche. Présent dans l'échappée du jour, il avait réglé l'Italien Alessandro Covi. "Mauro est encore très jeune mais a déjà gagné sur un grand tour. Sa victoire à Montalcino prouve ce dont il est capable. Il a encore une grande marge de progression, lui qui combinait encore il y a peu plusieurs disciplines. Il va désormais se concentrer sur la route pour les deux prochaines années. Nous sommes ravis de pouvoir le guider et l'aider à s'améliorer", a déclaré Patrick Lefevere, directeur général. Schmid a débuté par le VTT avant de combiner avec le cyclocross et la route. Néo-professionnel en 2021 chez Team Qhubeka NextHash, il n'a donc pas tardé à se mettre en évidence même s'il n'était pas spécialement préparé à disputer le Tour d'Italie. "Lors de ma victoire dans l'étape des Strade, j'ai bénéficié du fait que personne ne me connaissait. J'adore rouler sur graviers en raison de mon histoire avec le cyclocross, je me suis senti à l'aise sur ces routes." "Rejoindre Deceuninck-Quick Step est un rêve, moi qui regardais les classiques en étant jeune. J'aime cette mentalité de toujours vouloir de gagner et ce sentiment d'appartenance à un groupe très fort. Beaucoup de gars ont l'occasion de se battre pour la victoire. J'ai hâte de m'intégrer dans le collectif et devenir plus régulier dans mes performances", a ponctué Schmid, 4e du National suisse du contre-la-montre en juin. (Belga)