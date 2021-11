Sir Alex Fergusson: "L'arrivée de Thierry Henry à Arsenal a rendu la rivalité avec Manchester United toxique"

Le début des années 2000 a vu l'apogée des duels entre Arsenal et Manchester United. Les deux clubs sont au sommet du foot anglais et se livrent un duel sans merci pour la conquête du titre.

Les deux entraîneurs de l'époque, Arsène Wenger et Sir Alex Fergusson, se sont affronté à de nombreuses reprises durant leur longue carrière. Dans un documentaire dédié à l'entraîneur français intitulé "Arsène Wenger: Invincible", le coach Écossais est revenu sur la rivalité que les deux hommes ont entretenue sur le terrain. Ferguson a parlé non seulement de l'influence de Wenger sur le football anglais en tant qu'entraîneur, mais en particulier des mesures qu'il a prises pour rivaliser avec United et en particulier avec la signature de Thierry Henry.

Henry est arrivé à Arsenal en 1999 en provenance de la Juventus après avoir eu du mal à faire bonne impression en tant qu'ailier. Wenger l'a déployé comme attaquant et Henry a atteint de nouveaux sommets, marquant 175 buts en Premier League en 258 matchs.

"C'est devenu toxique pendant un certain temps", a admis Ferguson. "Le grand changement qu'a fait Arsenal a été de réinventer [Thierry] Henry. Et les buts… il était fantastique."

"Vous regardez toujours dans le rétroviseur pour voir qui arrive derrière vous, et lorsque vous voyez quelqu'un, vous accélérez", déclare encore l'ancien coach de ManU. "Arsenal nous rattrapait et leur équipe était assez bonne pour nous dépasser, cela ne fait aucun doute."

Arsenal finira par dépasser Manchester lors d'une saison 2003-04 devenue légendaire. Les Gunners ont remporté le championnat en restant invaincus, ce qui leur vaudra le surnom des "invincibles". "J'ai gagné 13 championnats mais je n'ai jamais été près de vivre une saison sans défaite", a expliqué Ferguson au documentaire. "L'exploit est au-dessus de tout le reste, et c'était celui d'Arsène."

Ferguson s'est retiré de United en 2013, Wenger quittant Arsenal en 2018. L'ancien entraîneur de Monaco et d'Arsenal travaille maintenant pour la FIFA en tant que responsable du développement du football mondial et s'efforce d'introduire une Coupe du monde une fois tous les deux ans.