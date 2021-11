Troisième succès de rang à Niel pour Lucinda Brand

(Belga) La Néerlandaise Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) a remporté le Jaarmarktcross, troisième manche du Superprestige de cyclocross, jeudi à Niel. Comme presque toujours, les Pays-Bas ont trusté l'entièreté du podium grâce à Annemarie Worst (777) et Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal), respectivement 2e et 3e.

Championne d'Europe et du monde, Lucina Brand, lauréate en 2019 et 2020 sur l'exigeant tracé anversois, a donc réalisé la passe de trois. En mode diesel, elle a dépassé Worst dans les dernières minutes afin de s'adjuger un 2e succès en trois courses, après avoir déjà enlevé le cross de Gieten début octobre. Worst a terminé à 18 secondes et Betsema à 0:32. Le top 5 est complètement 'oranje' avec les quatrième et cinquième places de Yara Kastelijn et Ceylin del Carmen Alvarado. Denise Betsema, respectivement deuxième puis première à Gieten et Ruddervoorde, a conservé la première place du classement général. La Néerlandaise compte 42 points, soit une longueur de plus que Worst et Brand, 41 unités chacune. Sanne Cant, championne de Belgique, est tombée à deux reprises lors de l'échauffement et a préféré ne pas prendre le départ en raison d'une blessure au genou. Marion Norbert-Riberolle a terminé 7e et première Belge à 2:26 de Brand. La native de Troyes est 7e du général avec 23 points. La quatrième des huit manches de ce trophée de régularité se tiendra le 20 novembre à Merksplas. (Belga)