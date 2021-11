Eli Iserbyt bat Toon Aerts au sprint et s'impose à Niel

(Belga) Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) a réglé au sprint Toon Aerts (Baloise Trek Lions) afin de remporter le Jaarmarktcross, troisième manche du Superprestige de cyclocross, jeudi à Niel. Quinten Herman (Tormans Cyclo Cross) complète un podium entièrement noir-jaune-rouge.

Toon Aerts était pourtant passé en tête à l'entame du dernier tour mais a vu Iserbyt revenir à la faveur du passage dans le sable et le dépasser avant de se montrer le plus véloce dans le sprint final. C'est la seconde victoire de la saison dans ce trophée de régularité pour Iserbyt après celle acquise à Ruddevoorde fin octobre. Avec 43 points, Iserbyt prend la tête du classement, juste devant Aerts (42) et Hermans (41). Chez les dames, la Néerlandaise Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) s'est imposée devant ses compatriotes Annemarie Worst (777) et Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal), qui conserve la tête du général avec un point de plus que Brand et Worst. La quatrième des huit manches de ce trophée de régularité se tiendra le 20 novembre à Merksplas. (Belga)