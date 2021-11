Le championnat de Belgique de foot plus populaire que jamais auprès des téléspectateurs

(Belga) La Jupiler Pro League, le championnat de Belgique de D1 de football, a battu le week-end dernier, un nouveau record d'audience. Pas moins de 844.000 téléspectateurs ont regardé les chaînes d'Eleven Pro League. La tendance à la hausse, perceptible depuis le début de la saison, se poursuit, a fait savoir jeudi la Pro League et ceci en dépit du retour des spectateurs dans les stades.

Le "Super Sunday" a fait honneur à son nom dimanche dernier. Club de Bruges-Standarda rassemblé 370.526 téléspectateurs et 432.783 ont regardé Antwerp-Anderlecht. Le match le plus regardé de cette saison reste Anderlecht-Union, le 25 juillet, disputé lors de la première journée de championnat. Il a réuni 441.315 téléspectateurs. La saison dernière Club de Bruges-Anderlecht, le 2 mai, lors de la première journée des Champions Play-Offs avec 562.168 téléspectateurs avait été le match le plus populaire. Après plus d'un tiers de la compétition, le nombre moyen de téléspectateurs par week-end sur les chaînes de la Pro League est de 746.000 téléspectateurs. La saison dernière, ce nombre était de 671.000 lors de la phase régulière, soit une augmentation d'environ 11%. Le nombre moyen de téléspectateurs par match de la phase régulière du championnat est passé de 215.104 la saison dernière à 248.456 cette saison. ""Il est remarquable de constater que, maintenant que les supporters peuvent à nouveau se rendre au stade, le nombre de téléspectateurs continue d'augmenter. Cela indique que l'intérêt de l'amateur de football belge pour le football belge n'a pas diminué mais est, au contraire, en hausse. Dans une période où les clubs sont soumis à une forte pression, c'est un signe très positif", se réjouit Guillaume Collard, le directeur général d'Eleven Sports Belgique. En D1B également, les chiffres d'audience sont en hausse par rapport à la saison dernière. En 20-21, nous étions à une moyenne de 43.375 téléspectateurs par match. Cette saison, ce nombre a augmenté de plus de 40% pour atteindre 63.386 téléspectateurs Le championnat féminin, la Scooore Super League affiche une moyenne de 52.249 téléspectateurs par match, ce qui est identique à la saison dernière : 52.236 téléspectateurs. (Belga)