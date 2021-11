"Ils étaient trop arrogants": le gardien de la Suisse raconte le come-back contre la France (vidéo)

Lors du dernier Euro 2020, la Suisse avait réalisé un véritable exploit. Menés 3-1, les Helvètes avaient retourné la situation pour s'imposer aux tirs au but et filer en quart de finale de la compétition. Une victoire que savoure encore Yann Sommer, le gardien suisse, qui s'est confié à Eleven Sports.

Pour lui, la France s'est vue trop belle lors de cette rencontre. "C'était 3-1 et normalement, c'est très difficile de faire un résultat dans ce genre de matchs. Mais on a ressenti quelque chose et on s'est dit que ça ne pouvait pas être fini", lance-t-il d'abord. "Est-ce qu'ils ont été trop arrogants ? Oui, biens sûr ! On l'a vu pendant le match et surtout quand ils ont marqué le dernier but, ils pensaient déjà être en quarts. C'était notre chance, on s'est regardé et on s'est dit qu'on devait aller jusqu'au bout. Finalement, on a gagné", se réjouit ensuite le portier de Mönchengladbach.

Le gardien suisse avait mis fin aux espoirs des Bleus en stoppant le penalty tiré par Mbappé.