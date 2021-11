Ce joueur luxembourgeois inscrit un but de classe mondiale contre l'Azerbaïdjan (vidéo)

Gerson Rodrigues s'est régalé, hier soir, contre l'Azerbaïdjan. Le joueur de Troyes a inscrit un doublé pour permettre à son équipe de s'imposer 1-3. Et son premier but est un petit bijou.

Profitant d'une grosse erreur défensive, Rodrigues a opté pour le geste le plus difficile. Contrôle du genou, retourné acrobatique et le ballon se loge dans les filets. Un but génial qui fait le tour du monde !