Des cadres et quelques ajustements: voici la composition probable des Diables Rouges contre l'Estonie

La Belgique se rapproche à grand pas de la qualification pour la Coupe du Monde 2022. En cas de succès contre l'Estonie, ils seront assurés de faire le voyage vers le Qatar en novembre 2022.

Une équipe belge qui devra cependant construire un onze avec pas mal d'incertitudes. Du côté défensif, Toby Alderweireld est forfait et Vermaelen bloqué au Japon. Dans le milieu, Dennis Praet est indisponible, tout comme un certain Youri Tielemans. Offensivement, Lukaku est blessé et n'est pas du stage.

Christian Benteke et Eden Hazard sont déjà assurés de jouer, comme l'a confirmé Roberto Martinez. En défense, le sélectionneur fera sans doute confiance à ses joueurs plus expérimentés, notamment Vertonghen. Vu la confiance affichée ces derniers temps, Vanaken semble le mieux placé pour remplacer Tielemans. Devant, De Bruyne devrait logiquement débuter. Voici donc le onze probable de cette rencontre.

La composition probable: Courtois - Boyata, Vertonghen, Denayer - T. Hazard, Witsel, Vanaken, Castagne - E. Hazard, De Bruyne, Benteke