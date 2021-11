ATP Next Gen Finals - Une finale entre Alcaraz et Korda à Milan

(Belga) L'Espagnol Carlos Alcaraz, 32e joueur du monde, affrontera l'Américain Sebastian Korda, 39e, en finale du tournoi Masters Next Gen samedi.

Alcaraz, tête de série N.1 de ce tournoi, a triomphé facilement vendredi de l'Argentin Sebastian Baez (ATP 111) 4-2, 4-1, 4-2. Juste avant, Korda avait eu plus de peine face à son compatriote Brandon Nakashima (ATP 63), qui s'est finalement incliné en cinq sets 4-3(3), 2-4, 1-4, 4-2, 4-2 en 1 heure et 54 minutes. Le Masters Next Gen est un tournoi expérimental qui rassemble les huit meilleurs joueurs de 21 ans ou moins de la saison. (Belga)