Kevin De Bruyne révèle comment il est devenu ambidextre grâce à ses voisins

Kevin De Bruyne est à l'aise des deux pieds. Le joueur de Manchester City en a d'ailleurs fait l'une de ses forces, en parvenant à exploiter les failles défensives adverses sans avoir à se mettre sur un pied en particulier. Ce qui est un fameux avantage.

Mais pour y parvenir, De Bruyne a fait souffrir ses voisins. C'est ce qu'il a raconté dans un entretien accordé à France Football. "Je dégommais toutes leurs fleurs avec mon ballon", a lâché le Diable Rouge. "À la maison, les parents avaient compris : il y avait deux buts et rien d’autre. Mais, autour de notre jardin, il y avait les plantations des voisins et ils n’aimaient pas vraiment ma manière de tirer partout et de les abîmer. Ils m’ont donc demandé de jouer du pied gauche, ce qui m’a finalement aidé pour la suite", a-t-il poursuivi.

Comme quoi, parfois, ce sont des petits détails qui peuvent tout changer.