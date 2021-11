ATP Next Gen Finals - L'Espagnol Alcaraz vainqueur de l'édition 2021

(Belga) L'Espagnol Carlos Alcaraz, 32e joueur mondial et tête de série N.1, s'est adjugé le Next Gen 2021 de tennis en dominant l'Américain Sebastian Korda (ATP 39/N.2) en finale 4-3 (7/5), 4-2, 4-2, samedi à Milan. La rencontre a duré 1 heure et 23 minutes.

Le jeune joueur de 18 ans confirme son excellente saison, marquée par une victoire au tournoi ATP 250 d'Umag (Croatie) en juillet dernier. Au palmarès de cette compétition qui réunit les huit meilleurs joueurs de moins de 21 ans de la saison, il succède à l'Italien Jannik Sinner, N.10 mondial. (Belga)