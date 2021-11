Benteke et Carrasco savourent cette qualification pour la Coupe du Monde

Christian Benteke et Yannick Carrasco sont deux des hommes forts de cette victoire des Diables Rouges face à l'Estonie. Le premier a ouvert la marque et livré une solide performance en succédant à Lukaku, absent sur blessure. Le second a inscrit un superbe but qui a libéré quelque peu notre sélection.

Après cette qualification pour le Mondial, les deux joueurs se sont montrés satisfaits. "On peut être fier de nous. Je me sentais très bien, c'était l'occasion pour moi de me montrer. C'est difficile d'avoir du temps de jeu, j'en ai eu l'occasion aujourd'hui. C'est un but de renard des surfaces, je sais que Yannick (Carrasco) aime bien centrer dans cette zone. Je suis très content de mon but et de la victoire. J'aurais aimé être là en Nations League, mais l'entraineur fait ses choix. Je fais le mieux possible quand je suis sur le terrain", a par exemple précisé Benteke.

De son côté, Yannick Carrasco a salué la réaction des fans belges après la déception de la Ligue des Nations. "Il y avait pas mal de monde au stade ce soir. Il y avait eu de la déception, mais la Belgique est toujours derrière nous. On a essayé de transmettre une bonne énergie. C'est ce qu'on a fait. On doit maintenant continuer et préparer la Coupe du Monde de la meilleure manière. Mon but est beau mais pour le même prix, la balle part au-dessus du stade. Plus de choses réussissent quand on est en confiance. L'entente avec le coach a toujours été bonne. C'est vrai que j'étais frustré après l'Euro. Frustré car on a été éliminé et car je n'ai pas pu aider l'équipe. On en a discuté avec le coach, mais l'entente a toujours été bonne", a détaillé le joueur de l'Atlético Madrid.