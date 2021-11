WTA Finals - Elise Mertens et Su-Wei Hsieh battues par les têtes de série N.1 dans leur 2e match

(Belga) Elise Mertens (WTA 4 en double) et sa partenaire taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 1) ont perdu leur deuxième match des WTA Finals, le Masters du circuit WTA de tennis joué sur surface dure et doté de 5 millions de dollars, samedi à Guadalajara, au Mexique. Le duo classé 3e tête de série dans ce tournoi qui réunit les huit meilleures paires de la saison s'est incliné 6-3, 6-1 face aux Tchèques Barbora Krejcikova (WTA 3) et Katerina Siniakova (WTA 2), têtes de série N.1, dans le groupe 'El Tajin'. La rencontre a duré 1 heure et 5 minutes.

Mertens et Hsieh avaient remporté leur premier match, jeudi, contre la Chilienne Alexa Guarachi (WTA 14) et l'Américaine Desirae Krawczyk (WTA 21), têtes de série N.6, 7-6 (7/3), 6-2. Il reste un match au duo belgo-taïwanais dans cette phase de groupes, contre la Canadienne Sharon Fichman (WTA 26) et la Mexicaine Giuliana Olmos (WTA 23), têtes de série N.8. Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales. (Belga)