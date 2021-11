Un combattant MMA se fait retirer un testicule après un accident à l'entraînement (photo)

Le combattant de MMA, sport de combat libre, Christian Lohsen a annoncé avoir subi une opération ces derniers jours. Le jeune homme de 26 ans a en effet expliqué qu'on lui avait retiré un testicule en raison d'un accident à l'entraînement.

"J'ai eu une rupture testiculaire suite à un coup de genou. Elle a été retirée lors d'une intervention chirurgicale", a écrit l'Américain dans son annonce publiée sur Instagram. "Je vais bien, je suis à la maison et l'opération s'est bien déroulée. Les docteurs disent que cela n'aura pas d'impact sur la possibilité d'avoir des enfants. Si je perds l'autre, l'histoire sera différente. Donc maintenant, si vous me frappez mon dernier testicule, vous ne serez plus un ami", a-t-il ensuite plaisanté.

Reste à lui souhaiter un prompt rétablissement.