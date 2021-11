Un artiste handicapé fait un dessin à Harry Kane, qui lui répond avec un cadeau (vidéo)

Les réseaux sociaux ont encore démontré la part de magie qu'il y a en eux. Tout est parti d'un message vidéo posté par un certain Michael, fan du football anglais et admirateur d'Harry Kane. Atteint d'un handicap mental, Michael a décidé d'offrir un dessin à l'attaquant, lui souhaitant le meilleur et le remerciant pour ses efforts.

Sur Twitter, Kane a vu passer ce message. Sa réponse a de quoi faire chaud au coeur. "J'ai vu ton message et ton magnifique dessin, Mike. Grand merci pour les deux ! Peux-tu m'envoyer le dessin, que je puisse le dédicacer et te le renvoyer ? Merci pour le soutien", a écrit le numéro 9 des Spurs. Une réaction pleine de gentillesse qui émeut sur les réseaux sociaux.