Rugby: le XV de France domine la Géorgie (41-15) six jours avant les All Blacks

Le XV de France a largement battu la Géorgie (41-15), dimanche à Bordeaux, lors de son deuxième test-match de l'automne, à six jours de recevoir les légendaires All Blacks.

L'ailier de Clermont Damian Penaud et le talonneur de Toulouse Peato Mauvaka, un doublé chacun, ont inscrit quatre des six essais des Bleus face aux Lelos, profitant des deux cartons jaunes des Géorgiens Tedo Abzhandadze (15e) et Beka Saghinadze (24e).