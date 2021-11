Championnats de Belgique en petit bassin - Florine Gaspard termine avec 4 titres, Thomas Thijs, Roos Vanotterdijk et Chloé Gaspard 3

(Belga) Florine Gaspard a remporté le 50m brasse et le 200m brasse, dimanche, à Louvain, lors de la deuxième journée des Championnats de Belgique de natation en petit bassin (25m). La nageuse du CNB termine ainsi le week-end avec quatre titres nationaux. Thomas Thijs, Roos Vanotterdijk et Chloé Roussel suivent avec trois sacres. Kimberly Buys a mis un terme à sa carrière avec deux victoires en relais, sur 4x50m libre mixte et 4x50m quatre nages féminin.

Florine Gaspard a d'abord gagné le 50m brasse en 30.45. La semaine dernière, elle s'était emparée du record de Belgique de cette distance en 29.70 durant l'Euro de Kazan. Gaspard a ensuite dominé le 200m brasse en 2:26.38. La Bastognarde, qui aura 20 ans fin décembre, s'était adjugée samedi le 100m brasse et le 50m libre, ce qui fait d'elle la nageuse la plus titrée du week-end dans les épreuves individuelles. Roos Vanotterdijk (DMB) et Chloé Roussel (WN) terminent, elles, ces championnats avec trois titres. Vanotterdijk a dominé le 100m dos en 58.97. En série, elle avait établi un record personnel en 58.58 (ancien record: 59.74) qui lui permet de se rapprocher du record national de Kimberly Buys (58.15). Sur 50m papillon, sa victoire en 25.98 lui vaut aussi d'approcher le record de Belgique de Buys (25.41). Surtout, elle réussit un nouveau temps limite pour les Mondiaux d'Abu Dhabi. Samedi, elle s'était imposée sur 100m papillon. Roussel a elle été titrée sur 200m papillon (2:13.33) et 400m quatre nages (4:39.25) après sa victoire sur 200m quatre nages. Côté masculin, Thomas Thijs repart avec trois titres. Le nageur du ZGEEL a ajouté le 200m libre (1:44.45) à une collection qui comprenait déjà le 100m et le 400m libre. Les têtes d'affiche de la natation belge ne se sont pas alignés sur leur distance de prédilection, mais ont tout de même raflé un sacre. Ainsi, Louis Croenen (SHARK) s'est offert le 200m quatre nages, remporté en 1:56.48. Il avait gagné le 100m quatre nages samedi. Fanny Lecluyse (DM) a elle gagné le 100m quatre nages en 59.98, à seulement 20 centièmes du record de Belgique de Buys. Jasper Aerents (BZK) s'est montré le plus rapide sur 50m libre (21.61). Lander Hendrickx (LAQUA) s'est adjugé le 200m dos (1:55.76). Les autres titres en jeu côté masculin ont été remportés par Noah De Schryver (ZNA) sur 100m brasse (1:01.43), Florian Frippiat (NVA) sur 100m papillon (54.40), Iarre Lafort (FIRST) sur 50m dos (24.50) et Lucas Henveaux (LGN) sur 1.500m libre (15:01.05), l'équipe du FIRST s'adjugeant le relais 4x50m libre (1:30.24). Chez les dames, Lotte Vanhauwaert (ROSC) a été sacrée sur 100m libre (55.84) et Alisée Pisane (ENW) sur 400m libre (4:16.17). Les relais 4x50m libre mixte et 4x50m quatre nages dames ont remportés par le BRABO (1:36.49 et 1:51.37), ce qui permet à Kimberly Buys de terminer sa carrière, à 32 ans, avec deux nouveaux titres. (Belga)