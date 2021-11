Le Portugal en barrage, l'Espagne qualifiée: tous les résultats de la soirée (vidéos)

L'Allemagne a terminé sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022 par une victoire 1-4 en Arménie. Déjà qualifée, la Mannschaft (27 points) a dominé le Groupe J devant La Macédoine du Nord (18 points, 2e), dont la route vers le Qatar passera par les barrages.

Kai Havertz a ouvert la marque (15e, 0-1). Juste avant le repos, Ilkay Gundogan a transformé un penalty accordé pour une faute de Taron Voskanyan sur Neuhaus (45e+4, 0-2). A la reprise, le milieu de Manchester City a signé un doublé d'un tir du droit (50e, 0-3), bien aidé par une erreur du gardien arménien. Bénéficiant d'un peu de liberté, les Arméniens ont réduit la marque sur penalty par Henrikh Mkhitaryan (59e, 3-1). Après la montée au jeu de l'ancien joueur d'Anderlecht Lukas Nmecha, pourson capitaine Thomas Müller (60e), Jonas Hoffmann a scellé l'issue du match (64e, 1-4).

A l'Arena Toshe Proeski de Skopje, la Macédoine a décroché son ticket pour les barrages grâce à Ezgjan Alioski (7e, 1-0) et Elif Elmas (65e, 87e). Jon Dagur Thorsteinsson (54e, 1-1) a temporairement égalisé pour l'Islande, qui a terminé à dix après l'exclusion d'Isak Johannesson (79e). Chez les Scandinaves, Kolbeiinn Thordarson (Lommel) est monté au jeu (86e) et Runar Alex Runarsson (OHL) est resté sur le banc. Grâce à des buts de Dennis Man (8e) et Nicusor Bancu (87e), la Roumanie s'est imposée 0-2 au Rheinpark de Vaduz mais ce succès ne l'a pas empêché de terminer troisième (17 points). L'Islande (9 points) et le Liechtenstein (1 point) ont hérité des deux dernières places.

L'Espagne est elle aussi qualifiée après son succès 1-0 contre la Suède. Le Portugal devra par contre jouer un barrage après une défaite surprenante en Serbie, qui prend le ticket qualificatif.

Les résultats de la soirée

Groupe A

Portugal-Serbie 1-2

Luxembourg-Irlande 0-3

Groupe B

Espagne-Suède 1-0

Grèce-Kosovo 1-1

Groupe H

Croatie-Russie 1-0

Slovénie-Chypre 2-1

Malte-Slovaquie 0-6

Groupe J

Liechtenstein-Roumanie 0-2

Macédoine du Nord-Islande 2-0

Arménie-Allemagne 1-4