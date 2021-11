Mondial-2022: l'Espagne qualifiée, la Suède en barrages

L'Espagne s'est qualifiée pour le Mondial-2022 au Qatar en battant difficilement la Suède (1-0) qui elle jouera les barrages, lors de la dernière journée du groupe B, dimanche à Séville.

La sélection de Luis Enrique, à qui le nul suffisait, l'a emporté grâce à un but d'Alvaro Morata (86e) après une frappe de Dani Olmo sur la transversale. La Roja termine en tête avec un bilan de six victoires, un nul et une défaite (à l'aller en Suède) avec quatre points d'avance sur la Suède (2e). Zlatan Ibrahimovic est entré en jeu à la 73e minute côté suédois.