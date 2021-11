PGA - L'Américain Jason Kokrak remporte l'Open de Houston

(Belga) L'Américain Jason Kokrak a réussi quatre birdies consécutifs à la fin de son 4e tour pour terminer plus fort que la concurrence et s'adjuger l'Open de Houston (7,5 millions de dollars), son troisième titre sur le circuit nord-américain PGA, dimanche sur les greens texans du Memorial Park.

Le 29e mondial, qui était 7e ex aequo, à deux coups de la tête la veille, a rendu une carte de 65 (six birdies et un bogey) pour totaliser -10. "Quand on atteint le fairway sur cette seconde partie du parcours ça facilite les choses. Après j'ai su rentrer de bons putts", a commenté Kokrak, logiquement satisfait du résultat, d'autant qu'il a confié avoir eu "du mal à jouer (son) golf au début du tournoi". Vainqueur du Charles Schwab Challenge, déjà au Texas fin mai, et de la CJ Cup en octobre 2020, Kokrak, 36 ans, a fini avec deux coups de mieux que ses compatriotes Kevin Tway et Scottie Scheffler leader la veille. Classement après le 4e tour (par 70): 1. Jason Kokrak (USA) -10 (68-71-66-65) 2. Scottie Scheffler (USA) -8 (72-62-69-69) . Kevin Tway (USA) -8 (67-64-73-68) 4. Kramer Hickok (USA) -7 (67-67-70-69) 5. Joel Dahmen (USA) -6 (70-69-70-65) . Martin Trainer (USA) -6 (65-65-74-70) 7. Sam Burns (USA) -5 (70-67-71-67) . Russell Henley (USA) -5 (65-72-68-70) . Robert Streb (USA) -5 (68-71-71-65) . Cameron Tringale (USA) -5 (69-70-68-68) (Belga)