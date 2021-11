Qualifications Mondial 2022 - La Serbie et l'Espagne qualifiées, le Portugal et la Suède disputeront les barrages

(Belga) En allant s'imposer 1-2 à Lisbonne, la Serbie a terminé en tête du Groupe A avec 20 points devant le Portugal (17 points), se qualifiant directement pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Dans le Groupe B, l'Espagne (19 points) a conservé sa première place en battant 1-0 la Suède (15 points, 2e) avec l'Anderlechtois Kristoffer Olsson.

Le Portugal a pourtant signé une bonne entrée en matière: Bernardo Silva a récupéré un ballon très haut dans les pieds de Nemanja Gudelj et a servi Renato Sanches (2e, 1-0). La Serbie a trouvé le moyen de sortir par ses flancs et, sur un tir contré de Dusan Vlahovic, le ballon est arrivé dans les pieds de Dusan Tadic, qui a égalisé grâce à une grosse faute de Rui Patricio, le gardien portugais (33e, 1-1). A la mi-temps, le coach serbe a directement apporté un changement offensif en sortant un défenseur Gudelj pour un attaquant, Aleksandar Mitrovic. L'ancien joueur anderlechtois a inscrit le but de la victoire d'une tête piquée sur un corner (90e, 1-2). En s'imposant 0-3 au Luxembourg (9 points, 4e), grâce à des buts de Shane Duffy (67e) sur assist de l'Anderlechtois Josh Cullen, remplacé à la 90e, Chiedozie Ogbene (75e) et Callum Robinson (88e), l'Irlande s'est hissée en troisième position (9 points). Au Stade de La Cartuja à Séville, l'Espagne a donné le ton en exerçant un pressing haut, mais les connexions ne se faisaient pas devant et elle n'a pas cadré un seul tir en première période malgré ses 71% de possession de balle. Les Suédois n'ont pas été plus précis: alors qu'il s'était fait oublier au second poteau sur un centre de Ludwig Augustinsson, Emil Forsberg a trop croisé sa reprise (38e). Malgré les nombreux changements, le duel est resté pauvre en occasions de but. Néanmoins, Alvaro Morata a donné la victoire à la Roja en reprenant une première frappe de Dani Olmo repoussée sur la barre par Robin Olsen (86e, 1-0). Dans l'autre rencontre, la Grèce a ouvert la marque par Georgios Masouras (44e, 1-0) et le Kosovo a égalisé par Amir Rrahmani (76e, 1-1) Au classement, la Grèce est 3e (10 points), la Géorgie reste 4e (7 points) et le Kosovo est dernier (5 points). (Belga)